Кошторис Олімпійського розпухає: лише на «інші витрати» - 79 мільйонів

Кабінет міністрів України збільшив вартість облаштування функціональних зон навколо НСК «Олімпійський» з 322 млн. грн. до 362 млн. 220,45 тис. грн.

Про це йдеться у розпорядженні уряду №575-р від 10 серпня ц.р., розміщеному на урядовому порталі.

Згідно з проектом і титулом будови «Будівництво і облаштування функціональних зон і схем планування пішохідно-транспортних шляхів з розміщенню автостоянок і об`єктів громадського обслуговування для проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу на прилеглих до НСК «Олімпійський» територіях», вартість будівельно-монтажних робіт становитиме 263,4 млн. грн., устаткування, меблів та інвентарю – 19,4 млн. грн., пуско-налагоджувальних робіт – 663 тис. грн., інші витрати становитимуть 78,7 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін розпорядженням №88-р від 7 лютого ц.р. затвердив титул на виконання проекту з облаштування функціональних зон НСК «Олімпійський» вартістю 322 млн. грн.