Дніпропетровська облрада хоче за 20 тисяч гімн із «виховним ефектом»

Сьогодні на черговій сесії Депутати Дніпропетровської обласної ради ухвалили рішення про проведення відкритого конкурсу на створення гімну області.

Як передає кореспондент УНІАН, конкурс оголошено з нагоди 80-річчя створення Дніпропетровської області, яке відзначатиметься у лютому 2012 р.

„З метою створення музичного символу регіону, який буде сприяти вихованню почуття патріотизму, поваги та любові до рідного краю, Дніпропетровська обласна державна адміністрація оголошує конкурс на створення гімну Дніпропетровської області”, - наголошується в рішенні облради.

Конкурс триватиме до 30 листопада 2011 р. Для переможці конкурсу (авторів тексту та музики гімну) передбачена винагорода в сумі 10 тис. грн. кожному.

Перше офіційне виконання гімну відбудеться під час святкування 80-річчя створення Дніпропетровської області.