Єврокомісія пропонує змінити регулювання ринку страхування

Європейська Комісія пропонує змінити європейське законодавство з регулювання ринку страхових послуг.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Єврокомісії, пропозиції, що отримали назву “Solvency II”, спрямовані на покращення захисту прав споживачів, покращення регулювання ринку, поглиблення ринкової інтеграції та зростання міжнародної конкурентноздатності європейських страхових компаній.

Нове законодавство вимагатиме від страховиків брати до уваги усі типи ризиків, від яких вони можуть бути вразливими, та управляти цими ризиками більш ефективно.

“Solvency II” має замінити 14 нині чинних директив одним документом, що, на думку Єврокомісії, приведе до спрощення законодавства.

Нове законодавство, зокрема, запроваджує більш серйозні вимоги забезпечення платоспроможності для страховиків з метою забезпечення наявності у них достатньої кількості капіталу для відшкодування втрат в таких випадках, як потопи, шторми чи серйозні автомобільні катастрофи. Так, якщо на сьогодні вимоги до платоспроможності передбачають покривати лише страхові ризики, то, згідно з новою пропозицією, страховики повинні будуть мати фонди для покриття своїх ринкових та операційних ризиків. Крім того, страховики повинні будуть зосередити увагу на ідентифікації, вимірі та управлінні ризиками.

Нові пропозиції Єврокомісії передані на розгляд Європарламенту та Раді міністрів ЄС. Комісія сподівається, що вони наберуть чинності до 2012 року.