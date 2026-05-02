Українці старіють на 10–15 років швидше, ніж раніше: медики пояснили причини

Дослідження свідчать, що війна негативно впливає на вікові зміни в організмі українців.

На тлі повномасштабної війни українці почали старіти значно швидше – в середньому на 10–15 років раніше, ніж за нормою. До такого висновку дійшли медики, аналізуючи стан здоров’я населення не за паспортним віком, а за роботою ключових систем організму, пише ТСН.

Йдеться про так званий біологічний вік, який визначається станом серцево-судинної, ендокринної та інших систем. Як пояснюють фахівці, сьогодні все частіше фіксуються випадки, коли організм людини функціонує значно "старше", ніж це відповідає її реальному віку.

Головною причиною такої тенденції лікарі називають хронічний стрес, який став постійним фоном життя. Тривале емоційне напруження, тривога, недосипання та переживання через загрозу безпеці запускають процеси, що прискорюють зношування організму. За словами фахівців, це впливає не тільки на загальне самопочуття, а й на розвиток серйозних захворювань.

Медики відзначають, що хвороби, які раніше були характерні для літнього віку, все частіше діагностуються у молодших людей. Зокрема, йдеться про проблеми із серцем, порушення обміну речовин та когнітивні розлади. Ці зміни безпосередньо пов'язують із тривалим впливом стресу та нестабільними умовами життя.

Як повідомив директор Інституту геронтології Борис Маньковський, Україна зараз лідирує за темпами передчасного старіння:

"На жаль, ми очікуємо значного скорочення тривалості життя… Тут справа не в медицині, тут справа, безумовно, в соціальних умовах, насамперед у війні та її наслідках".

Окремо підкреслюється, що найбільш вразливими залишаються люди, які тривалий час перебувають під підвищеним навантаженням – як психологічним, так і фізичним. Однак, незважаючи на тривожні тенденції, лікарі вважають, що частину негативних наслідків можна пом'якшити за рахунок контролю базових показників здоров'я, сну та рівня стресу.

