'До 9 травня прозвітують про захоплення Сумщини': у ЗСУ відреагували на 'взяття' Миропілля

Упродовж кількох днів в тому районі не було жодних штурмових дій, кажуть військові.

Міністерство оборони країни-агресорки Росії заявило про "захоплення" села Миропілля Сумської області. Ця заява не відповідає дійсності, наголошують у центрі комунікацій угруповання військ "Курськ".

"Вкотре спростовуємо російські фантазії. Цього разу вороже Міноборони заявило про захоплення села Миропілля на Сумщині. Офіційно заявляємо, що це відверта брехня. Угруповання військ "Курськ" повідомляє: наші підрозділи контролюють район, жодного просування ворога немає, як і жодних штурмових дій в тому районі впродовж останніх кількох днів", – йдеться в заяві.

Військові додають, що "інформаційні конвульсії" противника знову спливають з наближенням "священної дати" – 9 травня.

Відео дня

"Показово, що їхнє так зване "СВО" вже триває довше, ніж та війна, перемогу у якій росіяни святкують. Але ордени і медалі потрібні щорічно, тому населені пункти "захоплюються" хоча б у інформаційних повідомленнях. Підозрюємо, що такими темпами до 9 травня російське Міноборони прозвітує про захоплення всієї Сумської області", – іронізують в угрупованні військ.

Війна в Україні – ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, від початку доби на фронті відбулося вже 116 бойових зіткнень із противником. Найактивнішим ворог був на Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямку.

Тим часом агентство Reuters пише, що росіяни поступово наближаються до Костянтинівки Донецької області. У матеріалі сказано, що в місті тривають контрдиверсійні заходи.

Вас також можуть зацікавити новини: