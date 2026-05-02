Пентагон вперше допустив агентів ШІ до роботи з документами під грифом 'секретно'

До цього агентні ШІ використовувалися переважно для роботи зі звітами.

Міноборони США зняло обмеження на використання нового покоління алгоритмів штучного інтелекту для роботи із секретною документацію, пише Defence Express.

До цього агентні ШІ використовувалися для роботи зі звітами, фінансовою документацією, стратегічними документами тощо. Така робота була обмежена несекретним рівнем доступу. А тепер агентні ШІ будуть використані й для роботи із документацією та над задачами секретного рівня.

У головному відділі цифрових технологій та штучного інтелекту Пентагону (CDAO) повідомили, що допуск отримали вісім провідних компаній: SpaceX, OpenAI, Google, Nvidia, Reflection, Microsoft, Amazon Web Services та Oracle.

Відео дня

Серед найбільш відомих продуктів цих компаній, які доступні цивільним користувачам на комерційному ринку: ChatGPT, Gemini, CoPilot. Також ці компанії пропонують корпоративні рішення, а Nvidia відома, як провідний розробник механізмів для ШІ.

Аналітики видання пояснили, що агентний ШІ взаємодіє із системою через програмні інтерфейси і може самостійно виконувати комплексні задачі. Для порівняння, якщо "традиційному генеративному ШІ" людина має давати послідовні завдання і постійно з ним взаємодіяти, то агентному ШІ можна поставити кінцеву мету. "І він буде автономно послідовно виконувати необхідні для цього окремі задачі та процеси, паралельно навчаючись", - йдеться у статті.

Відзначається, що невідомо, до яких саме операцій будуть залучені нові алгоритми штучного інтелекту. І скоріше за все, це не буде розкриватися через секретний статус.

Тест для машин на наявність самостійного інтелекту

Нагадаємо, що дослідники почали шукати відповіді на питання про наявність самостійного мислення у машин. Зокрема, дослідники розробили тест, який може визначити наявність самосвідомості у біологічного чи штучного виду. Також він видасть кількість балів, на які можна оцінити мислення.

Вас також можуть зацікавити новини: