Росіянку згвалтували в п'ятизірковому готелі в Хургаді

Російська туристка, що зазнала напередодні нападу в готелі міста Хургада в Єгипті, проведе в лікарні ще принаймні два тижні, повідомив в суботу журналістам головний лікар приватного госпіталю Egyptian Hospital, де проходить лікування росіянка, Абдель Кадер Девадар.

Дівчині наклали шви на голову, обличчя. У пацієнтки множинні гематоми, сильні опіки рук і шиї.

За словами росіянина, який знайшов дівчину на території одного з п`ятизіркових готелів єгипетського курорту і далі супроводжував в госпіталь, НП сталася в ніч з четверга на п`ятницю. Невідомий зловмисник, представившись співробітником готелю, проник в номер 22-річної росіянки. Накинувшись на дівчину, він почав душити і бити її, потім затягнув у ванну кімнату, де поливав гарячою водою. За словами знайомого потерпілої, вона також піддалася сексуальному насильству. Після нападу постраждала була доставлена ​​в госпіталь Хургади.

Головним підозрюваним у нападі вважається один із службовців готелю. В даний час він затриманий поліцією. Постраждала запам`ятала прикмети та одяг нападника, а пізніше впізнала його за наданою фотографією.

У випадку, якщо провина підозрюваного в нападі на росіянку буде доведена, йому, відповідно до єгипетського законодавства, залежно від тяжкості вчиненого злочину, загрожує покарання від п`яти років позбавлення волі до смертної кари.

РІА "Новости"