Зекам відпускатиме гріхи Московський патріархат

Державна пенітенціарна служба України уклала угоду з Українською православною церквою Московського патріархату про співпрацю у задоволенні релігійних потреб засуджених.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної пенітенціарної служби.

Як зазначили у відомстві, суттєвими відмінностями даної угоди від укладеної 12 років тому є те, що вона передбачає підготовку методичних рекомендацій для проведення духовно-морального виховання, задоволення потреб персоналу, засуджених та осіб, узятих під варту, у відправленні богослужінь та інших церковних обрядів, соціальну адаптацію й інтеграцію осіб після завершення терміну відбування покарання.

Підписали угоду 26 серпня в Києво-Печерській лаврі голова пенітенціарної служби Олександр ЛІСІЦКОВ та предстоятель УПЦ МП Митрополит ВОЛОДИМИР.