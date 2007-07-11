Що знають одесити про НАТО?

Більшість жителів Одеського регіону, як і України в цілому, недостатньо проінформовані про діяльність Північноатлантичного альянсу, цілі і завдання цієї міжнародної організації. Таку думку висловив сьогодні на засіданні «круглого столу» «Європейська і євроатлантична інтеграція: стан і перспективи співпраці» заступник голови Одеської обласної державної адміністрації Микола СЕРДЮК.

Як передає кореспондент УНІАН, на його думку, перш за все, тим, що «багато громадян все ще знаходяться в полоні радянської міфології», можна пояснити неприйняття певною частиною суспільства учень «Сі бриз-2007», чим намагаються скористатися окремі проросійські політики, інспіруючи протестні акції.

Тим часом, керівництво Росії взаємодіє зі структурами НАТО набагато інтенсивніше за Україну. «Якщо в рамках співпраці РФ і НАТО діє 11 робочих груп, - відзначив Н.СЕРДЮК, - то між Україною і НАТО всього 5 таких груп». Мова фактів повинна переважати над мовою міфів і чуток, відзначив співорганізатор «круглого столу».

Проблему забезпечення одеситів достовірною інформацією про НАТО, щоб на її основі кожен міг скласти власну точку зору про діяльність Альянсу, зачепив в своєму виступі на «круглому столі» і директор Центру інформації й документації цієї організації в Україні Мішель ДЮРЕ. «Практика показує, - підкреслив він, - що брак достовірної інформації про діяльність Північноатлантичного альянсу приводить до деформації уявлень». Адже головне завдання НАТО – побудова безпеки майбутнього. Тому країни-учасниці Альянсу розглядають зміцнення безпеки України як елемент власної безпеки країн. Що ж до вступу України в НАТО, то це залежить від рішення народу, підкреслив М.ДЮРЕ.

На переконання Генерального консула Російської Федерації в Одесі Олександра ГРАЧОВА, не варто ототожнювати поняття «євроінтеграція» і «євроатлантична інтеграція». Російські політики ніколи не виступали проти прагнення України вступити в ЄС. «Це її право», - підкреслив дипломат. Проте, на його думку, «вступ в НАТО не поліпшить систему безпеки України, хоча будуть зруйновані певні зв`язки Києва і Москви в бізнесі, економіці та політиці».

У «круглому столі» взяли участь провідні учені-політологи, депутати, представники генеральних консульств, що працюють в Одесі. Під час проведення заходу будівлю обладміністрації пікетували активісти ПСПУ, що прибули з Донецька та Криму. Вони скандували «Не дамо НАТО вести український народ на забій!», «Руки геть від України!». Всупереч рішенню суду, що заборонив в Одесі антинатовські акції, в місті продовжують функціонувати наметові містечка ПСПУ і КПУ в районі морського вокзалу, розбито проросійськими організаціями подібне містечко і біля селища Гвардійське.

Як повідомляв УНІАН, 9 липня в Одесі розпочалися двосторонні українсько-американські тактичні навчання військово-морських сил «Сі Бриз-2007», які проводяться у дусі програми НАТО «Партнерство заради миру».

Натомість представники лівих партій почали акції протесту проти навчань.