Злочини на об`єктах нафтогазового комплексу тішать позитивною динамікою

Міністерство палива й енергетики України відзначає позитивну динаміку зниження злочинів на об`єктах нафтогазового комплексу. Про це заявив міністр палива і енергетики Юрій БОЙКО сьогодні на прес-конференції в Києві за підсумками спільної колегії Мінпаливенерго і Міністерства внутрішніх справ.

"Є позитивна динаміка у наведенні ладу внаслідок спільної роботи з правоохоронними органами", – сказав він.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, якщо в 2004 році в результаті несанкціонованих врізань в нафтопродуктопроводи було вкрадено близько 1 тис. тонн газового конденсату, то за перше півріччя 2007 року тільки 70 тонн.

Також Ю.БОЙКО зазначив, що на сьогодні "немає ніякого "даху" з боку правоохоронних органів" відносно злочинців.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в центральному офісі НАК “Нафтогаз України” відбулася спільна колегія Мінпаливенерго і МВС, яка розглянула питання попередження, виявлення і викриття злочинів на підприємствах нафтогазового комплексу.

Учасники колегії проаналізували стан взаємодії підприємств нафтогазового комплексу, органів і підрозділів МВС щодо попередження і викриття фактів крадіжок нафти, газового конденсату з нафто- і газоконденсатопроводів. Також розглянуті заходи щодо впровадження на підприємствах нафтогазового комплексу сучасних систем технічного контролю і спостереження.

Крім того, учасники колегії підготували для розгляду Верховної Ради пропозиції про внесення змін до Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за пошкодження газо-, нафто- і газоконденсатопроводів, а також посилення контролю над ходом розслідування кримінальних справ, які порушені за фактами крадіжок нафти і газового конденсату.