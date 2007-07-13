Проблема двовладдя у сфері експорта зброї знову загострилася

Надання Державному підприємству “Таско-експорт” розширених повноважень у галузі експорту озброєнь і військової техніки (ОВТ) ще раз оголило проблему двовладдя в Україні у сфері військово-технічної співпраці (ВТС).

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив директор Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння (ЦДАКР) Валентин БАДРАК, коментуючи рішення Кабінету міністрів України надати ДП «Таско-експорт» право на експорт усіх типів ОВТ, які виробляються в Україні.

Як вважає В.БАДРАК, поки що не можна говорити про те, що в Державної компанії «Укрспецекспорт» з`явився рівнозначний конкурент. «Є рішення Кабміну про демонополізацію експорту українських озброєнь, проте «Укрспецекспорт» і п`ять його дочірніх компаній як і раніше є могутньою структурою, котра здатна в повному обсязі реалізувати зовнішню політику держави у сфері ВТС. «Укрспецекспорт» має можливість координувати роботу всіх 12 українських підприємств-спецекспортерів, має в своєму розпорядженні налагоджену мережу зарубіжних представництв, що дозволяє йому ефективно просувати продукцію українського оборонно-промислового комплексу на зовнішніх ринках», - зазначив керівник ЦДАКР і додав: ”Компанія “Таско-експорт” ще досить молода структура і має в своєму розпорядженні значно менші можливості”.

В.БАДРАК переконаний, що рішення Кабміну створює передумови конкуренції між спецекспортерами всередині країни. “Якби керівна вертикаль у сфері експорту ОВТ замикалася на одну структуру, не має значення на яку, президентську чи прем`єрську, то в цьому разі рішення Кабміну було б виправданим. Таким чином, в українському збройовому бізнесі було б створено якусь подібність конкурентної гри між “Таско-експорт” і “Укрспецекспортом”, керованою з одного центру, що поліпшило б позиції підприємств українського ОПК на зовнішніх ринках. Але поки контроль над спецекспортерами замикається на різні гілки влади, рішення Кабміну може привести тільки до зростання внутрішньоукраїнської конкуренції між ними», - вважає В.БАДРАК.

Він зазначив: “Негативним є той факт, що українська система ВТС не замикається на одну людину. Самі спецекспортери є інструментом зовнішньоекономічної діяльності, і чим ефективніше вони працюватимуть, тим краще для українських підприємств-виробників ОВТ”.

Як повідомляв УНІАН, рішення про розширення повноважень ДП «Таско-експорт» було прийняте на засіданні Кабміну 11 липня.

Раніше ДП «Зовнішньоторговельна фірма Таско-експорт» здійснювала експорт військових вибухових речовин, боєприпасів та їх елементів.

Держкомпанія з експорту та імпорту продукції і послуг військового і спеціального призначення «Укрспецекспорт» була створена постановою Кабінету Міністрів України 9 жовтня 1996 р. «Укрспецекспорт» керує п`ятьма дочірніми компаніями і за роки роботи реалізував на світовому ринку озброєнь продукції і послуг військового і спеціального призначення на суму близько 3 млрд. дол.

Крім того, в Україні існує ще ряд підприємств оборонно-промислового комплексу, що мають генеральну ліцензію спецекспортера. Серед них: дочірні підприємства Державної компанії «Укрспецекспорт», ВАТ «Мотор Січ», ДАХК «Артем», ДП «Завод ім. Малишева», АНТК ім. Антонова, ДП МО «Українська авіаційна транспортна компанія», завод «Південмаш», НПК газотурбобудування «Зоря-Машпроект», Державна компанія «Таско-експорт».