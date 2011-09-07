У Севастополі засуджено чоловіка, який скоїв убивство в середині 90-х

У Севастополі до 10 років позбавлення волі засуджено місцевого жителя, який скоїв убивство іноземця в середині 90-х років.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зв`язків із громадськістю УМВС України в місті Севастополі. За даними міліції, допомогти вбити іноземця Андрія М. попросила його дружина Олена К. (на той час стосунки подружжя були зіпсовані), яка повернулася із закордону зі знайомим іноземцем нібито для налагодження в місті спільного бізнесу. Через деякий час чимось незадоволена Олена К. попросила чоловіка допомогти позбутися гостя. Жінка пригрозила, що якщо він не допоможе вбити іноземця, то забере сина за кордон, і він його ніколи не побачить.

Іноземець був застрелений у безлюдному місці з пістолета, після чого його труп було облито бензином і підпалено.

За фактом вбивства було порушено кримінальну справу. Співробітники міліції встановлювали всі обставини злочину і осіб, які його скоїли. Було встановлено, що до вбивства причетні Олена і Андрій. А тим часом подружжя втекли із Севастополя, а пізніше залишили межі України.

Вони були оголошені в розшук.

Через кілька років міліціонери одержали інформацію, що Андрій переховується від правосуддя в Московській області РФ. На території чужої держави чоловік скоїв ще один злочин, він був арештований за розбійний напад. Згідно з рішенням російського суду, відбував покарання в місцях позбавлення волі. У 2009 році зловмисника було екстрадовано до України. Андрій повністю визнав свою вину у вбивстві іноземця.

Олена К. на сьогодні перебуває в розшуку.