Митниця нагадує: зелений коридор не такий вже і зелений

Рівненські митники запобігли незаконному вивезенню до Росії ікони XIX ст.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, в зону митного контролю «Городище» Рівненської митниці заїхав легковий автомобіль марки «Skoda», під керуванням громадянина Росії, який прямував з України до Росії у приватних справах. Для проходження митного контролю він обрав «зелений коридор».

Чоловік, стверджував, що в його багажі немає предметів, що підлягають декларуванню. На основі аналізу ризиків даний автомобіль було виведено для проведення поглибленого огляду.

Під час проведення митного огляду транспортного засобу в багажнику серед особистих речей митники виявили ікону, виконану на дерев’яній основі, що заходилася у футлярі. На зворотньому боці ікони наявні нечіткі написи, одними з яких є дата «1894» та «1906». За попередніми висновками, вік ікони – понад 100 років, про що свідчить і стан дерева.

У прес-службі зазначили, що про наявність ікони чоловік не заявив ані при усному опитуванні, ані в митній декларації, тим самим порушив правила проходження «зеленого коридору». Жодних дозвільних документів, які б засвідчували легальність вивезення ікони чоловік при собі не мав.

За даним фактом було складено протокол про порушення митних правил за ознаками ст. 339 Митного кодексу України. Найближчим часом буде здійснено експертне дослідження історико-культурної цінності ікони.