Міністр оборони відвідав майбутній український космодром

Міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ запропонував міністру оборони Бразилії Селсу АМОРІМ співробітництво у військово-технічній сфері.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, про це йшлося під час переговорах міністрів в рамках візиту до Федеративної Республіки Бразилія української делегації, що розпочався 26 вересня.

М.ЄЖЕЛЬ зазначив, що Україна готова інвестувати фінансовий ресурс у спільний українсько-бразильський проект “Алкантара Циклон Спейс”, а також відкрита для діалогу щодо спільної розробки ракетоносія «Циклон-5».

Міністр оборони Федеративної Республіки Бразилія Селсу АМОРІМ позитивно оцінив цю пропозицію і відзначив, що це є доброю ознакою розвитку українсько-бразильського технологічного співробітництва.

В ході переговорів М.ЄЖЕЛЬ та С.АМОРІМ обговорили великий спектр питань розвитку двостороннього військового та військово-технічного співробітництва.

Зокрема, М.ЄЖЕЛЬ запропонував бразильській сторони співробітництво у сферах авіабудування, судно- та танкобудування, в яких Україна має великий досвід та сучасні промислові потужності. Крім того, є великі перспективи у розвитку співпраці в галузях підготовки кадрів та обміну персоналом.

Також глава вітчизняного оборонного відомства повідомив, що українська сторона вже сформувала групу експертів для вивчення можливих напрямів двостороннього співробітництва.

С.АМОРІМ пообіцяв прискорити створення групи експертів у Міністерстві оборони Федеративної Республіки Бразилія.

27 вересня українська військова делегація працювала на військовому аеродромі пускового центру космодрому Алкантара, в проектуванні і будівництві якого беруть участь українські фахівці.

Візит української делегації на чолі з міністром оборони України М.ЄЖЕЛЕМ до Федеративної Республіки Бразилія триватиме до 30 вересня.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада у квітні поточного року проголосувала за надання державних гарантій для залучення кредиту на завершення проекту, що реалізує українсько-бразильського СП «Алкантара Циклон Спейс», з розробки і створення ракети-носія "Циклон-4" (включаючи наземний комплекс), яка запускатиметься з космодрому Алкантара.

9 червня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про надання державних гарантій для залучення ДП "Конструкторське бюро "Південне" імені М.К.Янгеля кредиту в сумі, еквівалентній 260 млн. доларів США, зокрема 83 млн. - для створення ракети-носія “Циклон-4” у пусковому центрі «Алкантара» (Бразилія), 177 млн. дол. - для забезпечення участі української сторони в створенні наземного комплексу.

Будівництво комплексу в Бразилії почалося у вересні 2010 р. в рамках спільного україно-бразильського проекту, за яким Україна в особі конструкторського бюро "Південне" і держпідприємства "Південмаш" має також розробити і виготовити ракету-носій "Циклон-4".

Запуск ракети-носія «Циклон-4» з космодрому Aлкантара планується наприкінці 2012 - початку 2013 р.

Довідка УНІАН. «Циклон-4» є покращеним варіантом триступінчатої ракети-носія «Циклон-3», призначений для оперативного й високоточного виведення на кругові, геостаціонарні й сонячно-синхронні орбіти космічних апаратів різного призначення з космодрому в Алкантарі. Він дозволить виводити супутники масою до 5,5 т на кругову орбіту висотою 500 км і масою до 1,8 т – на геоперехідну орбіту.

Центр запусків Алкантара - бразильський космодром на півночі атлантичного узбережжя країни.