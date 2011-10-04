Мер Києва: повернути місту роздані землі - дуже важко

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ відзначає проблематичність повернення місту земель під скандальними будівництвами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ПОПОВ сказав журналістам після засідання розширеної колегії КМДА, присвяченого розгляду основних положень проекту Генерального плану Києва та його приміської зони до 2025 року.

“Я хочу, щоб ви розуміли: знести будинок – це дуже непроста річ в умовах того правового поля, яке в нас є. З того досвіду, який я на даний час маю, працюючи головою КМДА, ці будинки будувались з дозволу певних чиновників – відповідальних осіб”, - сказав О.ПОПОВ.

Тому, за словами голови КМДА, зважаючи на такі обставини, необхідно кожний випадок розглядати окремо, що і робить міська влада.

“Ви знаєте, що, наприклад, щодо Олександрівської лікарні ми просто домовились. Відмовились інвестори, і ми їх перенесли. Театральна площа – там у нас свій підхід був, зараз вони передають місту. Тобто, кожне питання треба розглядати окремо, тому що скрізь є правові підстави говорити, що все було збудовано тим чи іншим чином, але законно. Там, де є незаконно, ми вже там усе поробили – і землю повернули, і відмінились рішення по проектуванню”, - запевнив О.ПОПОВ.

На колегії КМДА депутат Київради Наталія НОВАК (фракція “УДАР Кличка”) звернулась до чиновників, які доповідали по Геплану, з проханням прокоментувати, що буде з тими зеленими зонами, які були роздані “молодою командою ЧЕРНОВЕЦЬКОГО”, а конкретно – з урочищем Покал, островом Жуків, урочищем Бичок, верхів’ям Дніпра, Собачим гирлом, затокою Верблюд.

На це начальник комунальної організації «Інститут Генерального плану м. Києва» Сергій БРОНЕВИЦЬКИЙ повідомив, що, зокрема, землі Жукового острова у новому Геплані вказані як зона зелених насаджень.

Що стосується інших теориторій, він порадив звернутись до матеріалів на інтернет-сайтах інституту “Київгенплан” і «Київголовархітектури», де представлено Генплан розвитку столиці до 2025 року. “Там є інформація, і протягом двох місяців можна внести пропозиції”, - зазначив С.БРОНЕВИЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня лідер партії «УДАР», голова однойменної фракції у Київраді Віталій КЛИЧКО заявив, що всі скандальні будівництва у Києві вже внесені до нового Генерального плану міста.