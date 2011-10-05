Міжнародний лучний турнір «Стріла Стародавнього Києва» (прес-тур)

8 жовтня відбудеться прес-тур для журналістів у Центр культури та історії Давньої Русі «Парк Київська Русь» (с. Копачів Обухівського району Київської області) на Міжнародний лучний турнір «Стріла Стародавнього Києва».

Від`їзд о 12.00 від станції м. Видубичі (зупинка на території парковки супермаркету «Фуршет»).

Досвідченні лучники та члени клубів історичної реконструкції будуть змагатися за звання найвлучнішого: зі стрільби з розвороту, на швидкість, двома стрілами, по 2D силуетам та інші.

Глядачі зможуть побачити монгольські, англійські та давньоруські луки, відтворені з історичною достовірністю, а також випробувати їх власноруч.

Гостей «Парку» зустрінуть скоморохи, дружинники, Нестор Літописець, князь Володимир та інші персонажі Стародавнього Києва.

Відвідувачі зможуть поїздити верхи на конях, скуштувати страви слов’янської кухні, потрапити на ярмарок народних ремісників, придбати сувеніри, взяти майстер-класи у лучників, гончарів та ковалів і, звичайно, прогулятися валами Київського Дитинця.

З питань акредитації ЗМІ: +38 063 640 79 22, +38 044 461 99 37, ozabiyaka@gradkiya.com.

Контактна особа – Ольга ЗАБІЯКА.

Акредитація триває до 7 жовтня, 18.00.

Детальна інформація про захід на сайті www.parkkyivrus.com