Шуфрич не спав усю ніч

На Львівщині на місці аварії потяга з фосфором сьогодні загалом планується підняти і встановити на платформи 4 цистерни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, про це сказав міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ, який цієї ночі особисто керував аварійними роботами. Сьогоднішня ніч з 21 на 22 липня на місці аварії вантажного потягу на залізничному перегоні “Красне – Броди” біля станції “Ожидів” Львівської області була першою, коли вночі піднімалися пошкоджені цистерни з жовтим фосфором. Як уже повідомлялося, вночі тут сталося різке погіршення погодних умов зокрема, йшов сильний грозовий дощ, який змивав пожежну піну. З огляду на це, виникла підвищена небезпека проведення аварійних робіт. Тому з настанням темряви до світанку діями рятувальників МНС і залізничників особисто керував Н.ШУФРИЧ. Міністр МНС відзначив: „Роботи вночі проводилися завжди, але якщо до цієї ночі в основному вночі відновлювали залізничне полотно (до речі одна колія відновлена повністю, не виключено, що найближчої ночі буде відновлена і друга) керівництвом державної комісії було прийняте рішення розпочати вночі також і роботи з цистернами.

„На сьогодні заплановано підйом і завантаження 4 цистерн із жовтим фосфором. Сьогодні все готово, для того аби у встановлені керівництвом державної комісії строки ліквідація наслідків аварії була закінчена, і територія аварії була передана у використання народному господарству”, - підкреслив міністр.

Як повідомляв УНІАН, на місці аварії вже піднято і встновлено на платформи 9 цистерн.

16 липня о 16.55 у Буському районі Львівської області на залізничному перегоні Красне-Броди біля станції Ожидів Львівської залізниці внаслідок нез`ясованих обставин сталася аварія вантажного потяга. У складі потягу знаходилося 58 вагонів, у тому числі 15 спеціальних цистерн по 50 тонн кожна, з жовтим фосфором. Вантажовідправник - Республіка Казахстан (станція Аса), вантажоотримувач - Польща (станція Оклеса). Внаслідок аварії зійшло з колії 15 цистерн з жовтим фосфором, 6 з яких загорілося. Під час пожежі у повітря виділялися продукти хімічної реакції фосфору з повітрям, у результаті чого хмара зазначених речовин розповсюдилася на територію населених пунктів. У зону можливого хімічного забруднення потрапило 14 населених пунктів Буського та Радехівського районів Львівської області, у яких проживає близько 11 тис. чоловік. Із 13 населених пунктів у добровільному порядку евакуйовано 984 мешканців.

Жовтий фосфор – отруйна і вогненебезпечна речовина, що може завдати суттєвої шкоди здоров’ю людини та навколишньому середовищу.