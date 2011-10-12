Українців у Лівії звинувачують у пособництві Каддафі

Переговори щодо звільнення затриманих у Лівії українських громадян продовжуються.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН.

“На жаль, переговори щодо їхнього звільнення ще продовжуються і просуваються вони не так легко”, - сказав він.

За інформацією О.ВОЛОШИНА, 10 жовтня представники Посольства України у Лівії вкотре відвідали українських громадян.

За словами О.ВОЛОШИНА, життю і здоров’ю українських громадян нічого не загрожує, вони забезпечені продуктами харчування, водою та ліками.

“Ми чітко донесли до лівійської сторони, що наші майбутні відносини з новим урядом Лівії визначатимуться, звичайно, ставленням до цих громадян”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня збройні формування Перехідної національної ради Лівії затримали більш як 20 громадян України за підозрою у військовому пособництві колишньому лідеру Джамахірії Муамару КАДДАФІ.

5 вересня О.ВОЛОШИН заявив, що затримані українці є цивільними особами. Зокрема, вони працювали за контрактом інженерами в одній із нафтовидобувних компаній. За словами О.ВОЛОШИНА, серед затриманих є одна жінка.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 19 вересня доручив прем’єр-міністру Миколі АЗАРОВУ та голові Служби зовнішньої розвідки Григорію ІЛЛЯШОВУ вжити усіх необхідних заходів для захисту прав і законних інтересів громадян України, затриманих у Лівії.