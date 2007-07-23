Робоча група СОТ не затвердила доповідь, що визначає умови вступу України
Шоста редакція не стала фінальною, як очікувалось
Робоча група Світової організації торгівлі не затвердила остаточну версію доповіді, що визначає умови вступу України до СОТ, за підсумками засідання в Женеві у понеділок.
Робоча група обговорювала шосту редакцію доповіді, яка, як сподівалася українська сторона, могла стати фінальною.
Як повідомив журналістам представник секретаріату організації, в серпні-вересні Україна повинна внести в документ необхідні поправки і представити на розгляд робочої групи нову, сьому версію доповіді.
Наступне засідання робочої групи з приєднання України до СОТ може відбутися на початку жовтня.
Глава української делегації, заступник міністра економіки України Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ сказав журналістам, що Україна як і раніше сподівається завершити процес приєднання до СОТ до кінця 2007 року.
"У нас в основному узгоджений текст доповіді робочої групи, тобто проведена дуже велика робота. Ми виходимо на остаточні кроки", - сказав він.
За словами В.П’ЯТНИЦЬКОГО, Україні залишилося прийняти ряд нормативних документів, щоб привести своє законодавство у відповідність з нормами СОТ.
"У Женеві залишається технічна робота, а потім ухвалення нормативних документів. Ми націлені на те, щоб максимально швидко все це робити - буквально в найближчі кілька місяців", - сказав він.
Робоча група з приєднання України до СОТ, що об`єднує 44 країни (Євросоюз як одна країна), була створена в грудні 2003 року.
Як повідомляв УНІАН, 27 червня міністр економіки України Анатолій КІНАХ заявив, що робота з підготовки вступу України до СОТ знаходиться на фінішному етапі. “Дуже позитивно вплинув на зміст переговорів факт ухвалення останнього пакету законопроектів щодо адаптації українського законодавства до умов СОТ”.