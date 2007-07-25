У МВС 9 тисяч резонансних кримінальних справ

Міністерство внутрішніх справ України ще на місяць подовжило термін передачі з генпрокуратури низки резонансних кримінальних справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Михайло КОРНІЄНКО.

Він сказав, що усього це 9 тис. справ. За його словами, враховуючи їх велику кількість термін передачі вирішено продовжити ще на один місяць, тобто до кінця серпня.

Він зауважив, що МВС разом з генпрокуратурою підготовило спільне розпорядження, що стосується розподілу функцій. Зокрема, за словами заступника міністра, тепер на розслідування умисних вбивств виїжджають як представники прокуратури, так і представники міністерства.

М.КОРНІЄНКО також додав, що у зв’язку із збільшення кількості справ, яке буде розслідувати МВС, у подальшому планується збільшення кількості слідчих.