У Китаї різко подорожчала швидкорозчинна локшина, яка є основним продуктом харчування для малозабезпечених верств, повідомляє гонконгська газета "Саут Чайна Морнінг Пост".

За даними видання, виробники протягом року прагнули утримувати ціни, проте останнім часом локшина ззросла в ціні на 20-40%.

Найбільше подорожчала дешева і популярна локшина (на неї припадає до 60% китайського ринку швидкорозчинної локшини), вартість якої склала близько 1 юаня за упаковку (приблизно 15 американських центів). За словами продавців, підвищення цін привело до різкого зниження продажів.

За останній рік в Китаї різко зросли ціни на продукти харчування, що позначилася на показниках інфляції в країні. Зокрема, в червні в КНР були зафіксовані найвищі темпи інфляції за останні два роки. Згідно з останніми офіційними даними, інфляція цього місяця становила 4,4%.

Більше за все зросли ціни на продовольчі товари - на 7,6%. А свинина у ряді міст за останні два місяці подорожчала у кілька разів.

РІА "Новости"