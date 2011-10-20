Проект бюджету-2012 прийняли у першому читанні

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проект державного бюджету на 2012 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття такого рішення проголосували 248 народних депутатів із 371, присутнього у залі.

Як повідомив у своєму виступі голова Бюджетного комітету ВР Валерій БАРАНОВ, уряд повинен доопрацювати проект бюджету, врахувати зауваження комітету Верховної Ради і у двотижневий термін подати його на розгляд до Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, у проекті держбюджету на 2012 рік, який Кабінет міністрів України подав до Верховної Ради 22 вересня, дефіцит бюджету, порівняно з плановим показником на 2011 рік, скорочується на 32% - до 24,129 млрд. грн.

Прогнозний показник дефіциту державного бюджету на 2012 рік планується встановити на рівні 1,7% ВВП, при цьому прогнозний номінальний ВВП становить 1,505 трлн. грн.

У 2012 році уряд має намір профінансувати з держбюджету дефіцит НАК «Нафтогаз України» на рівні 12 млрд. грн. і дефіцит Пенсійного фонду – на 2,2 млрд. грн.

З урахуванням вказаного, дефіцит державних фінансів України в 2012 році планується на рівні 2,5% ВВП, що відповідає умовам Міжнародного валютного фонду для продовження програми співпраці за програмою stand-by.

Доходи держбюджету в 2012 році, порівняно з 2011 роком, планується збільшити 12,8% - до 337,557 млрд. грн., в т.ч. доходи загального фонду – на 15,1%, до 291,444 млрд. грн.

Уряд має намір витрати держбюджету збільшити на 7% - до 337,557 млрд. грн., в т.ч. витрати загального фонду – на 8%, до 314,881 млрд. грн.

Наступного року планується повернути видані з держбюджету кредити на 12,336 млрд. грн., надати – на 12,437 млрд. грн.

Держбюджет-2012 розрахований, виходячи з таких макропоказників: зростання ВВП – 5%, номінальний ВВП – 1,505 трлн. грн., інфляція – 7,9%, індекс цін виробників – 9,4%.