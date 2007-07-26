Кримська влада переходить у наступ проти самозахоплень землі

Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим Анатолій ГРИЦЕНКО відзначає, що властям півострова не вдалося знайти взаєморозуміння з лідерами самозахоплень, недивлячись на те, що переговори з ними проводилися весь цей рік.

Як повідомила сьогодні УНІАН прес-секретар кримського спікера Алла ГОРЄВА, А.ГРИЦЕНКО, зокрема, відзначив: «На превеликий жаль, ми так і не знайшли з лідерами самозахоплень взаєморозуміння в питаннях врегулювання земельних конфліктів». Тому, вважає глава ВР АРК, «сьогодні ми маємо право в рамках українського законодавства ухвалювати такі рішення, які так чи інакше пов`язані з впорядкуванням виділення земельних ділянок в автономії і наведенням ладу у сфері земельних відносин».

При цьому А.ГРИЦЕНКО підкреслив: «Відтепер повинен попередити всіх: там, де є рішення судових інстанцій про звільнення незаконно захопленої землі – воно буде в обов`язковому порядку виконано органами правопорядку і при безумовній підтримці кримської влади».

Коментуючи вчорашню ситуацію в Судаку, коли бульдозером були знесені будови на двох самовільно зайнятих земельних ділянках, А.ГРИЦЕНКО назвав це «абсолютно нормальною рядовою ситуацією». «Є рішення суду по звільненню самовільно зайнятої тут землі, і судові виконавці за допомогою підрозділу «Беркут» всього лише виконали свої безпосередні службові обов`язки», - підкреслив глава ВР Криму.

При цьому він нагадав, що впродовж останнього року, кримська влада робила все можливе, щоб шляхом переговорів з учасниками самозахоплень врегулювати ті земельні конфлікти, які мали місце в Криму. У цьому сенсі, за його даними, рядом місцевих рад були прийняті рішення по закріпленню земельних ділянок за депортованими. Як відзначив глава кримського парламенту, з бюджету автономії спеціально виділені фінансові ресурси для коректування планів генеральної забудови і для розробки детального планування по окремих населених пунктах. Це було зроблено для того, щоб найближчим часом можна було персонально на законній підставі виділяти земельні ділянки охочим під індивідуальне житлове будівництво, відзначає прес-секретар кримського спікера.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня 2007 р. в Судаку були ліквідовані будови на двох так званих «полянах протесту». У першому випадку ліквідація будов пройшла відносно спокійно, в другому випадку – виник конфлікт. Немолодий кримський татарин виступив проти зносу будинку, де він жив. Бульдозер, який проводив знос, закидали камінням. За даними деяких ЗМІ, господар будинку погрожував самоспаленням.

Кримські татари стверджують, що міліція побила і затримала декілька чоловік, в міліції ж ці заяви спростовують, відзначаючи, що нікого не били.