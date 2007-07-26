116 населених пунктів України досі без світла

На сьогоднішній ранок через негоду залишаються знеструмленими 116 населених пунктів в чотирьох областях України.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, зокрема, у Волинській не мають електропостачання 48 н.п., в Харківській - 27 н.п. (знеструмлені в ніч з 25 на 26 липня), в Житомирській - 23 н.п. та в Рівненській - 18 н.п.

Як повідомлялося, в ніч з 24 на 25 липня внаслідок складних погодних умов (грозові дощі, шквалисті пориви вітру) та через спрацювання систем аварійного захисту ЛЕП у одинадцяти областях сталося знеструмлення 153 населених пунктів, а саме: у Волинській - 53 н.п., Житомирській - 32 н.п., Рівненській - 14 н.п., Херсонській - 11 н.п., Миколаївській - 11 н.п., Івано-Франківській - 10 н.п., Львівській - 9 н.п., Одеській - 7 н.п., Закарпатській - три н.п., Чернігівській - 2 н.п. та Черкаській - 1 н.п.

Учора, 25 липня, було відновлено електропостачання в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Черкаській та Чернігівській областях.

До відновлення електропостачання залучено аварійні бригади обленерго.