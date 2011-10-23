У Стаханові Луганської області зник пам’ятник Тарасу Шевченку.

Про це УНІАН повідомив голова Луганського обласного відділення «Просвіта» Володимир СЕМИСТЯГА.

Цю інформацію підтвердила і начальник Управління внутрішньої політики Луганської облдержадміністрації Марія БОРЗЕНКО. За її словами, від пам’ятника залишився лише постамент.

Правоохоронні органи повідомилені про інцидент.

Голова облдержадміністрації Володимир ПРИСТЮК дав доручення владі Стаханова протягом двох тижнів вирішити питання про створення нового пам`ятника Тарасу Шевченку, зокрема, знайти для нього гідне місце у центрі міста і визначитися з термінами будівництва.