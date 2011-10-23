Землетрус розвалив тюрму

Близько 200 ув`язнених, яких утримували під вартою у м.Ван на південному сході Туреччини, де неділю стався землетрус магнітудою 7,2 балу, втекли з неї, скориставшись тим, що в результаті стихійного лиха стіна в ізоляторі була зруйнована, повідомляють місцеві ЗМІ.

Близько 50 арештантів, побачившись зі своїми сім`ями, потім самі повернулися до в`язниці, пошук інших втікачів триває, повідомляє інтернет-версія газети "Хюррієт".

За останніми підтвердженими даними, кількість жертв землетрусу в турецькій провінції становить 85 осіб, близько тисячі постраждали.

В 1976 році в провінції Ван стався землетрус аналогічної сили. Тоді загинули 3840 осіб, нагадує РІА "Новости".