Місцевим радам давно пора повернутися до нормального, мажоритарного принципу

Один із лідерів блоку “Наша Україна” – “Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що місцевим радам слід повернутися до мажоритарного принципу виборів депутатів. Про це він заявив сьогодні під час «гарячої лінії» в газеті «Рівне вечірнє».

Як передає кореспондент УНІАН, на думку Ю.ЛУЦЕНКА, було б доцільно, “щоб в оновленій Конституції та у виборчому законодавстві було закріплено норму, щоб на конкретних мажоритарних округах були конкретні особи, висунуті партіями”.

Він висловив переконання, що «тоді будуть і відповідальність партії за того, кого вони пропонують, і люди знали б в обличчя, хто перед ними відповідає за місцеві проблеми, а також якщо він (депутат – УНІАН) підводить, або не дай, Боже, краде, могли б його відкликати».

Ю.ЛУЦЕНКО також вважає, що в місцеві ради депутатів слід обирати не за партійною квотою. «Місцевим радам давно пора піти від партійного принципу, який себе не виправдав, і повернутися до нормального, мажоритарного, коли конкретна людина представляє вас (виборців) там в раді. З моєї точки зору, це вже зрозуміло стало, тепер потрібно це організувати в майбутній Верховній Раді», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.