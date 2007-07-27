Реальний ефективний обмінний курс ревальвував на 0,88%

Реальний ефективний обмінний курс (РЕОК) за січень-червень ревальвував на 0,88%, в червні - на 1,8%.

Про це йдеться в Аналітичній записці Міністерства економіки України щодо ситуації на валютному ринку в червні 2007 року.

Як наголошується в документі, впродовж червня офіційний курс гривні до долара США перебував на стабільному рівні - 5,05 грн./дол. США.

У червні спостерігалася незначна девальвація гривні щодо євро на безготівковому валютному ринку, що відповідало девальваційній динаміці долара до євро на міжнародних валютних ринках: гривня девальвувала до євро на 0,3% - до 6,8 грн./євро (з початку року - на 2,2%). За 2006 рік курс гривні до євро девальвував на 11,4% (за 2005 рік ревальвував на 17,26%).

“Не зважаючи на девальвацію гривні щодо євро та російського рубля при стабільному курсі гривні до долара США, в червні відбулася ревальвація реального ефективного обмінного курсу (РЕОК) на 1,8%, що знизило рівень конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників. Основним чинником, що вплинув на ревальвацію РЕОК, став значно вищий рівень інфляції в Україні порівняно з країнами - основними торговими партнерами”, - йдеться в документі.

У червні готівковий курс продажу гривні до долара девальвував на 0,06% (з початку року ревальвував на 0,57%).

На готівковому валютному ринку, на противагу сезонності, продовжилася тенденція попередніх місяців щодо перевищення попиту населення на іноземну валюту над її пропозицією - негативне сальдо купівлі-продажу іноземної валюти населенням збільшилося на 30,9 млн. дол. США і становило 193,2 млн. дол. США. Впродовж місяця обсяги продажу й покупки населенням іноземної валюти зросли на 10,4% і 11% відповідно.

Формування негативного сальдо впродовж тривалого періоду пояснюється потребою населення в іноземній валюті внаслідок зростання попиту на кредити й депозити в іноземній валюті.

На відміну від безготівкового валютного ринку, де спостерігалася девальвація гривні до євро, на готівковому ринку гривня щодо євро (курс продажу) в червні ревальвувала на 0,77% (з початку року девальвувала на 0,92%).

Довідка УНІАН. Індекс РЕОК є одним з індикаторів цінової конкурентоспроможності країни в міжнародній торгівлі (розрахований на базі рубля, євро та долара США).

Індекс РЕОК - показник, який характеризує зміну вартості національної грошової одиниці впродовж певного періоду часу з урахуванням зміни номінального обмінного курсу національної грошової одиниці щодо валют країн - основних торгових партнерів і зміни співвідношення внутрішніх (національних) і зовнішніх (країн - основних торгових партнерів) цін, і є одним з індикаторів цінової конкурентоспроможності країни в міжнародній торгівлі.