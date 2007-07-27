Мінтранс: у ”фосфорній” аварії чимала провина Ющенка

Міністерство транспорту та зв’язку відкидає звинувачення Президента України Віктора ЮЩЕНКА на адресу міністра транспорту Миколи РУДЬКОВСЬКОГО у “фосфорній” аварії.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства транспорту та зв’язку.

Міністерство нагадує, що Закон України «Про перевезення небезпечних вантажів» було прийнято 6 квітня 2000 року, коли прем’єр-міністром був В.ЮЩЕНКО, і очолюваний ним уряд протягом шести місяців мав привести свої нормативно-правові акти у відповідність з вищезгаданим Законом.

У Мінтрансі наголошують, що, перебуваючи на посаді прем’єр-міністра, на порушення Закону України «Про перевезення небезпечних вантажів», В.ЮЩЕНКО вимог законодавства не виконав. Проте 17 липня 2007 року Президент видав Указ «Про невідкладні заходи щодо подолання наслідків аварії у Львівській області», п.5 якого повністю повторював вимогу, яку сам В.ЮЩЕНКО проігнорував.

“Зважаючи на вищесказане, публічні заяви Президента про провину Міністерства транспорту та зв’язку України та його керівництва, особливо до виявлення причин аварії правоохоронними органами, є намаганням перекласти свою відповідальність на тих, хто нарешті почав ремонтувати залізницю”, - зазначають в прес-службі.