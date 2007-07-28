В Яремче розпочався XVII Міжнародний гуцульський фестиваль

11:58, 28 липня 2007
Суспільство
1688

Програма на сьогодні і завтра

Сьогодні в місті Яремче Івано-Франківської області на стадіоні урочисто розпочався XVII Міжнародний гуцульський фестиваль.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники у гуцульських строях, вишиванках пройшли урочистою ходою від Майдану Свободи до стадіону Яремче. Проведення фестивалю співпало зі святкуванням 220-ї річниці міста.

На міському стадіоні проходять конкурсні програми колективів-учасників та мистецькі програми гостей фестивалю, ввечері відбудуться творчі зустрічі в селах Яремчанщини, показ моделей гуцульського строю на Майдані Свободи, конкурс на кращий гуцульський костюм, кращий традиційний гуцульський транспорт, кращу гуцульську страву, показ відеопродукції «Яремче — гуцульська перлина», масові гуляння.

Завтра вранці у Яремче відбудеться святкове богослужіння біля храму Різдва Івана Хрестителя, гуцульські спортивні забави, гала-концерт переможців фестивалю на центральній сцені з врученням дипломів та подяк

О 16.00 відбудеться урочисте закриття Міжнародного гуцульського фестивалю, передача фестивальної естафети делегації міста Вижниця Чернівецької області, а також гала-концерт за участю зірок української естради.

У концерті з нагоди Дня міста Яремче планують взяти участь гурти «ВВ», «Гайдамаки», «Світязь», «Дзвони», «Ватра», «Н2О», виконавці Руслана, Ані ЛОРАК, Віталій КОЗЛОВСЬКИЙ, Богдан СТАШКІВ, Ірина ЛОНЧИНА, гуморист Микола САВЧУК.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter