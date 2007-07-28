В Яремче розпочався XVII Міжнародний гуцульський фестиваль

Сьогодні в місті Яремче Івано-Франківської області на стадіоні урочисто розпочався XVII Міжнародний гуцульський фестиваль.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники у гуцульських строях, вишиванках пройшли урочистою ходою від Майдану Свободи до стадіону Яремче. Проведення фестивалю співпало зі святкуванням 220-ї річниці міста.

На міському стадіоні проходять конкурсні програми колективів-учасників та мистецькі програми гостей фестивалю, ввечері відбудуться творчі зустрічі в селах Яремчанщини, показ моделей гуцульського строю на Майдані Свободи, конкурс на кращий гуцульський костюм, кращий традиційний гуцульський транспорт, кращу гуцульську страву, показ відеопродукції «Яремче — гуцульська перлина», масові гуляння.

Завтра вранці у Яремче відбудеться святкове богослужіння біля храму Різдва Івана Хрестителя, гуцульські спортивні забави, гала-концерт переможців фестивалю на центральній сцені з врученням дипломів та подяк

О 16.00 відбудеться урочисте закриття Міжнародного гуцульського фестивалю, передача фестивальної естафети делегації міста Вижниця Чернівецької області, а також гала-концерт за участю зірок української естради.

У концерті з нагоди Дня міста Яремче планують взяти участь гурти «ВВ», «Гайдамаки», «Світязь», «Дзвони», «Ватра», «Н2О», виконавці Руслана, Ані ЛОРАК, Віталій КОЗЛОВСЬКИЙ, Богдан СТАШКІВ, Ірина ЛОНЧИНА, гуморист Микола САВЧУК.