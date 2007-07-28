Азаров розповів послові США про корупцію і постіндустріальну економіку

Перший віце-прем’єр-міністр України, міністр фінансів Миколи АЗАРОВ переконаний, що Україна нагально потребує реалізації масштабної програми боротьби з корупцією.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства фінансів України, про це він заявив сьогодні на зустрічі з делегацією Атлантичної Ради США на чолі з Послом Вільямом МІЛЛЕРОМ.

Перший віце-прем’єр заявив, що Україна нагально потребує реалізації масштабної програми боротьби з корупцією та поінформував співрозмовників про розроблену урядом стратегію та тактику дій в цій сфері. М.АЗАРОВ назвав стратегічні напрями побудови системи протидії корупції. Це, за його словами, сприяння створенню і зміцненню інститутів громадянського суспільства; модернізація законодавства і судової системи; нормативне й організаційне забезпечення транспарентності державних рішень та сприяння розвитку незалежної від партій та олігархічних кланів преси.

М.АЗАРОВ переконаний, що реалізація антикорупційної стратегії можлива за умов консолідації патріотичних, прагматичних сил, котрі з минулого року відкрили шлях до структурних реформ. Можлива після демократичних виборів, на яких вони отримають переконливу більшість, додав він.

“Прецедент, коли меншість диктує умови більшості, коли дискредитовано фундаментальні принципи і органи, які забезпечують їх дотримання – це загроза для української перспективи, - вважає М.АЗАРОВ. Він переконаний, що “перед Україною постає новий виклик: повернути все суспільство, всі владні інститути до безумовного виконання Конституції і законів. Тільки в цьому разі можна вдосконалювати правове поле держави”.

Перший віце-прем’єр-міністр України також підкреслив, що стрижнем економічної політики уряду є стратегія подолання бідності на шляху інноваційно-інвестиційного розвитку. Серед найважливіших інституціональних перетворень на виконання цього завдання М.АЗАРОВ назвав утвердження прозорості державного управління та подолання корупції.

“Україна має непоганий фундамент для побудови постіндустріальної економіки, зокрема, в сфері аерокосмічних, нанотехнологій, технологій високоточного транспортування ліків до уражених ділянок організму людини, у лікуванні онкологічних захворювань”, - зазначив М.АЗАРОВ. “Ми підтримуємо ці паростки економіки вищого укладу. Зокрема, в травні відкрили перший технологічний парк “Київська політехніка”, співпрацюємо з корпорацією “Виклики тисячоліття””, - додав він.

Крім того, М.АЗАРОВ привітав прагнення Атлантичної Ради сприяти розвитку двосторонніх відносин України і США та ознайомив В.МІЛЛЕРА з політичною та економічною ситуацією в Україні.

У свою чергу, В.МІЛЛЕР високо оцінив детальність та відвертість інформації, отриманої під час зустрічі, і побажав М.АЗАРОВУ успіхів у реалізації соціально-економічних планів, зазначає прес-служба Мінфіну.