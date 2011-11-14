На кордоні з Україною виявили рекордну партію "живих" коралів

Працівники польської митної служби у минулі вихідні виявили у пункті пропуску "Хребетне - Рава-Руська" на кордоні з Україною рекордну партію контрабандних коралів вагою 750 кілограмів та орієнтовною вартістю майже 10 тис. дол.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомила прес-секретар Бяло-Подляського відділення Митної служби, що відповідальна за контроль перевезення товарів на цьому пункті пропуску, Мажена СЕМЕНЮК.

Митники виявили корали в суботу, 12 листопада, під час звичайного контролю приватних автомобілів з українськими номерами, котрі виїжджали з Польщі до України.

Митники знайшли корали, на яких були живі організми, замотані в мокрі газети та поліетиленові кульки, у картонних коробках. "До пізнього вечора працівники митної служби затримали 30 таких коробок у 12 приватних автомобілях", - відзначили у прес-службі відділення Митної служби.

М.СЕМЕНЮК назвала найдивнішим у цій справі те, що намагалися перевезти "живі корали", оскільки зазвичай митники знаходять вже мертві контрабандні корали, та відзначила водночас їх велику кількість.

За весь минулий рік польські митники у всій країні виявили близько 350 кг контрабандних коралів, котрі переважно возять туристи як пам'ятку про відпочинок із екзотичних країн.

Прес-секретар зазначила, що у Польщі кілограм коралів рифів коштує близько 13 дол., додавши, що ціна для кінцевого споживача в залежності від того, звідки йдуть поставки та вид товару, можуть бути вищими.

М.СЕМЕНЮК сказала, що частина водіїв автомобілів, в яких митники виявили корали, сказали, що картонні коробки їх попросила перевезти до України невідома людина з міста Томашув Любельський, а частина відмовлялася щось пояснювати.

Дехто із затриманих сказав, що за цю послугу їм обіцяли заплатити 16 дол.

"Важко оцінити, чи водії говорять правду, картонні коробки навіть не були заховані", - сказала М.СЕМЕНЮК.

Згідно з повідомленням прес-служби, польське законодавство передбачає за нелегальний продаж чи купівлю видів, які знаходяться під загрозою зникнення – якими, власне, є корали - від 3 місяців до 5 років тюрми.

М.СЕМЕНЮК сказала, що українців після допиту відпустили, але прокуратура висунула їм офіційне звинувачення в порушенні законодавства.

"Навіть якщо вони це зробити несвідомо, то це злочин", - сказала прес-секретар, зауваживши, водночас, що справу розглядатимуть прокурори, а не митники.

Корали, за попередніми даними розслідування, потрапили до Польщі з Німеччини, куди їх було доставлено з Індонезії, а замовником міг бути "багатий громадянин України", котрий хотів використати їх для свого приватного океанаріуму.

М.СЕМЕНЮК зауважила, що потенційний замовник міг легально перевезти їх у місце призначення, якби мав відповідні документи.

Прес-служба також повідомила, що контрабандні корали в ніч на 13 листопада доставили до Океанаріуму в польській Гдині.