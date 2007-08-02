Пік отруєнь грибами припадає на кінець літа

У Житомирській області грибами отруїлися троє людей. Про це УНІАН повідомили у Житомирському обласному центрі "Здоров’я", який веде моніторинг постраждалих від грибних отруєнь та займається профілактичною роботою в цьому напрямку.

Як зазначили у центрі, постраждалі звернулися до лікувальних закладів вчасно, і медики врятувати їх життя.

За оперативними даними, цього року в Україні жертвами грибних отруєнь стали 26 осіб, з них 6 дітей.

Як повідомили УНІАН у центрі "Здоров’я", загалом отруєння грибами реєструються у медичних закладах протягом усього року, однак, як свідчить багаторічний аналіз, пік отруєнь припадає на кінець літа - початок осені. Отруєння грибами переважно бувають випадковими (постраждалі впевнені, що вживали їстівні гриби - УНІАН) й здебільшого мають "сімейний" характер.