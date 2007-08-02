Київ з серпня перейшов на сезонну оплату за опалення

Київ з 1 серпня ц.р. перейшов на сезонні тарифи оплати за комунальні послуги з централізованого опалення для населення.

Як повідомив кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження “Про встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води” підписав Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. Повний текст документу розміщено на офіційному веб-порталі міської влади.

Зокрема, в розпорядженні говориться, що починаючи з 1 серпня 2007 р. нарахування населенню послуг з опалення (при відсутності будинкових засобів обліку теплової енергії на опалення) припиняється та поновлюється в опалювальний сезон, початок якого визначається відповідним розпорядженням Київської міської державної адміністрації.

Своїм розпорядженням керівництво міста затвердило вже діючі в Києві тарифи за послуги з централізованого опалення і гарячого водопостачання, які мають бути взяті для розрахунків з населенням виробниками та виконавцями послуг, а також погоджені підприємствами-виробниками послуг, в тому числі ЗАТ "ЕК "Укр – Кан Пауер" (АК"Дарницька ТЕЦ") та АК "Київенерго" (в частині теплових пунктів, що знаходяться на балансі) і виконавцям цих послуг інших форм власності.

Так, зараз тариф на послуги з централізованого опалення для населення встановлено в розмірі 1,60 грн. за 1 кв. м опалювальної площі на місяць. Розрахунки за опалення проводяться щомісячно протягом року. Цей тариф втрачає чинність з 1 серпня 2007 р., зазначено в розпорядженні.

При цьому централізоване опалення в опалювальний період (для розрахунків пільг і субсидій при проведенні розрахунків з населенням за показниками будинкових засобів обліку) і виставлення платежів виконання послуг в опалювальний період при відсутності будинкових засобів обліку, з подальшою оплатою населенням протягом року, якщо лічильник належить балансоутримувачу, коштуватиме 3,20 грн. за 1 кв. м опалюваної площі, якщо не належить – 3,18 грн. за кв. м опалюваної площі (у примітці документу зазначено: тарифи застосовуються з початку опалювального сезону пропорційно до кількості днів у жовтні, що до цього сезону враховуються, по закінченні опалювального сезону, тариф застосовується пропорційно до кількості днів у квітні, що до цього сезону враховуються). Тариф на гарячу воду у приміщеннях, обладнаних лічильниками, становить 6,84 грн. за 1 кубометр; у приміщеннях без лічильників – 24 грн. за 1 особу на місяць.

В документі також зазначено, що тарифи на послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води підлягають перегляду у разі зміни тарифів на теплову енергію або послуги з централізованого постачання холодної води.

Розпорядження КМДА від 30 травня ц.р. „Про встановлення тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води" визнано таким, що втратило чинність.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО повідомив, що «Київенерго» пропонує ввести сезонні тарифи за теплопостачання з 1 січня 2008 р. За підрахунками компанії, її збитки при введенні такої схеми з серпня 2007 року складатимуть 110 млн. грн., кошти на покриття яких необхідно буде або виділити з міського бюджету, або знайти якийсь інший варіант їх компенсації.