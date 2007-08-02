БЮТ звернеться до Ющенка, правоохоронців та громадськості

БЮТ звернеться до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, правоохоронних органів та громадськості з проханням відреагувати на факт побиття міліціонерами жителів Дніпропетровщини, що займалися легальним відбором вугілля з териконів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі БЮТ.

Зокрема, у середу, 1 серпня, представники міліції разом з невідомими особами жорстоко побили мешканців міста Тернівка (Дніпропетровська обл.), які займались легальним відбором вугілля з териконів і здавали його у спеціалізовані пункти прийому. У зв’язку з закриттям шахт основним заробітком мешканців цього міста є відбір вугілля з териконів і здача його у спеціалізовані пункти прийому. В середньому заробіток однієї людини щодня становив 35 грн.

Як зазначає прес-служба, орієнтовно на початку червня цього року невідомі особи заборонила людям вибирати породу з териконів без жодних пояснень. Зокрема, вони вимагали від людей віддавати 60% доходу. В іншому випадку загрожували закрити доступ до териконів. “Ці особи вирили канаву, і пригрозили стріляти у людей, якщо ті переступлять через неї”, - зазначається в повідомленні. Незважаючи на це 1 серпня люди вийшли працювати вночі, однак особи, які перешкоджали мешканцям міста Тернівки працювати на териконах, викликали міліцію. Представники правоохоронних органів заборонили працювати людям, аргументуючи це тим, що «вони перебувають не на своїй території, це приватна власність». Керував групою міліціонерів слідчий райвідділу міста Павлограда Максим СОБОЛЬ. Загальне керівництво діями міліції здійснював начальник з економічної безпеки шахти ”Самарська” Валерій ПОДДУБЦЕВ. Разом з представниками міліції перебував екс-прокурор міста Тернівки. Працівники міліція намагалися затягти у машину одну з робітниць - Вікторію КУЗЬМІНОВУ. Після того, як інші працівники виступили на її захист, міліція та 8 невідомих осіб застосувала фізичну силу до людей.

Сьогодні група мешканців Тернівки Павлоградського району в кількості 42 осіб, які постраждали під час побиття, прибули до Києва. Інформацію про події у Тернівці було заслухано на VIII з’їзді ВО «Батьківщина».