Якби вибори відбулися сьогодні (опитування)

Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчої неділі, 3% бар`єр подолали б лише 4 політичні сили.

Про це свідчать результати соціологічного опитування Центру соціальних експертиз і прогнозів, обнародувані сьогодні під час прес-конференції в УНІАН експертом Юрієм СОПЄЛКІНИМ.

Зокрема, за Партію регіонів віддали б свої голоси 29,5% респондентів, БЮТ - 25,8%, «Нашу Україну – Народну самооборону» - 12,1%, КПУ - 3,5%. При цьому ПСПУ підтримали б лише 2,1% опитаних, Народну партію - 1,6%, СПУ - 1,5%. За інші політичні сили голосували б - 2,6% респондентів, проти всіх - 2,4%. При цьому взагалі не збираються голосувати 9,5% опитаних, а 9,4% - поки що не визначились.

За словами Ю.СОПЄЛКІНА, відбувається певне перетікання електорату з боку Блоку «Наша Україна - Народна самооборона» в бік БЮТ, зокрема на Заході України. Він не виключив, що на підвищення рейтингу БЮТ вплинула остання пропозиція Юлії ТИМОШЕНКО щодо проведення референдуму одночасно з парламентськими виборами.

Соціологічне опитування проводилось Центром соціальних експертиз і прогнозів 24-31 липня 2007 року у всіх областях України, Автономній Республіці Крим, містах Києві і Севастополі. Загалом за квотною вибіркою, яка репрезентує доросле населення України за віком і освітою, було опитано 2000 респондентів. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,6%.