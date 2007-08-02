Чверть громадян за надання російській мові статусу державної (опитування)

На сьогодні 23,36% респондентів висловлюються за надання російській мові статусу другої державної.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати соціологічного дослідження на тему: “Соціально-політичні орієнтації та електоральні настрої населення України”, проведеного Всеукраїнською соціологічною службою і оприлюднені сьогодні під час прес-конференції у Києві.

За даними дослідження, 46,03% респондентів вважають, що не потрібно змінювати статус російської мови. В той же час 22,69% опитаних виступають за надання російській мові статусу офіційної в російськомовних регіонах країни.

Опитування проводилося з 16 по 25 липня 2007 року в усіх областях України, АР Крим і місті Києві. Було опитано 26 тисяч респондентів, віком старше 18 років. Можлива похибка не більше 1%.