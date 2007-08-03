Росія збільшить бригаду дизельних підводних човнів на Чорноморському флоті

Росія хотіла б збільшити кількість дизельних підводних човнів на Чорноморському флоті РФ, але Україна, на території якої базується ЧФ, поки що не дозволяє це зробити, повідомив головком ВМФ Росії адмірал флоту Володимир Масорін журналістам у штабі ЧФ у Севастополі. "В майбутньому на Чорноморському флоті повинна бути бригада дизельних підводних човнів з 12-15 одиниць", - сказав він.

Зараз Чорноморський флот має два дизельні підводні човни.

"Ми кілька років просили Україну перевести на Чорноморський флот човен з Північного флоту, але досі ми це питання не вирішили", - сказав головком. Щойно в Новоросійську з`явиться можливість базуватися кораблям, туди почнуть надходити підводні човни, заявив Масорін.

Планується, що до 2012 року закінчиться будівництво пункту базування кораблів Чорноморського флоту РФ у Новоросійську.

Головком нагадав, що за часів СРСР на Чорноморському флоті було близько 60 дизельних підводних човнів. "Тепер така кількість не потрібна", - сказав він.

"Нині закладено третій за ліком новітній дизельний підводний човен. Його назва - "Севастополь" (ПЧ типу "Ладу"). Один з цих човнів: "Санкт-Петербург", - проходить випробування на Балтійському флоті, завершується будівництво ПЧ "Кронштадт", - сказав Масорін.

"На найближчі роки поповнення Чорноморського флоту буде невелике, проте цього року на ЧФ прийде новий тральщик "Адмірал Захарьїн" і десантний катер типу "Сарна", - додав адмірал. За його словами, в найближчій перспективі на Чорноморський флот будуть передано буксирне судно і катер зв`язку.

РІА "Новости"