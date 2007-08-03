Росія збільшить бригаду дизельних підводних човнів на Чорноморському флоті
Про це повідомив головком ВМФ
|Володимир Масорін
Зараз Чорноморський флот має два дизельні підводні човни.
"Ми кілька років просили Україну перевести на Чорноморський флот човен з Північного флоту, але досі ми це питання не вирішили", - сказав головком. Щойно в Новоросійську з`явиться можливість базуватися кораблям, туди почнуть надходити підводні човни, заявив Масорін.
Планується, що до 2012 року закінчиться будівництво пункту базування кораблів Чорноморського флоту РФ у Новоросійську.
Головком нагадав, що за часів СРСР на Чорноморському флоті було близько 60 дизельних підводних човнів. "Тепер така кількість не потрібна", - сказав він.
"Нині закладено третій за ліком новітній дизельний підводний човен. Його назва - "Севастополь" (ПЧ типу "Ладу"). Один з цих човнів: "Санкт-Петербург", - проходить випробування на Балтійському флоті, завершується будівництво ПЧ "Кронштадт", - сказав Масорін.
"На найближчі роки поповнення Чорноморського флоту буде невелике, проте цього року на ЧФ прийде новий тральщик "Адмірал Захарьїн" і десантний катер типу "Сарна", - додав адмірал. За його словами, в найближчій перспективі на Чорноморський флот будуть передано буксирне судно і катер зв`язку.