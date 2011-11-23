Україна спроможна забезпечити контроль якості експорту на вищому рівні

Прем'єр-міністр Микола АЗАРОВ упевнений, що Україна спроможна на найвищому рівні забезпечити контроль якості експортної продукції агропромислового комплексу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це він заявив після відвідування Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК.

"Ця лабораторія сертифікована за усіма міжнародними стандартами, її висновки визнаються у світі, їм довіряють. Завдяки ній ми зможемо доводити і відстоювати якість вітчизняної продукції агропромислового комплексу", - наголосив М.АЗАРОВ.