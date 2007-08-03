Ющенко вимагає від Януковича покінчити з ”непрозорими схемами” Азарова і голови КРУ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наполягає на проведенні службових розслідувань фактів використання коштів керівництвом Міністерства фінансів та Головного контрольно-ревізійного управління.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це йдеться у листі В.ЮЩЕНКА до прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА.

Президент відзначив кілька підстав для проведення таких службових розслідувань.

Він зокрема нагадав, що у держбюджеті-2007 для Мінфіна передбачено 3,5 млн. грн. на заходи по боротьбі з корупцією – відповідно до постанови уряду від 14 березня 2007 року зазначені кошти мають використовуватися уповноваженою громадською організацією, визначеною за результатами відкритого конкурсу. У конкурсі ж, проведеному Міністерством 22 травня, взяли участь представники лише двох громадських організацій – «Антикорупційний форум» та «Національний комітет боротьби з корупцією» – при тому, що в Україні налічується понад двісті громадських утворень подібного спрямування. Переможцем стала ВГО «Антикорупційний форум», заснована у грудні 2001 року за ініціативи Миколи АЗАРОВА, який на той час очолював Партію регіонів та обіймав посаду Голови Державної податкової адміністрації.

«Виникають сумніви щодо прозорості проведеного конкурсу, а в кінцевому результаті і ефективності використання зазначених коштів, оскільки керівник Міністерства фінансів України пов`язаний особистими та партійними зв`язками з організацією, що стала переможцем конкурсу», – відзначив Президент.

На переконання глави держави, особиста участь першого віце-прем`єр-міністра, міністра фінансів М.АЗАРОВА та інших відповідальних працівників Мінфіну у непрозорій схемі розподілу бюджетних коштів «піддає сумніву наміри уряду боротися з корупцією, оскільки дискредитується сама ідея залучення громадських організацій до цього процесу».

У цьому контексті Президент нагадав, що М.АЗАРОВ також є співголовою Ради з питань забезпечення реалізації в Україні Порогової програми Корпорації «Виклики тисячоліття» щодо зниження рівня корупції. «У іноземних партнерів уже сьогодні виникають побоювання щодо спроможності української влади реалізувати цю програму і подолати «корупційний поріг»», – відзначив В.ЮЩЕНКО.

Говорячи про Мінфін, Президент, крім того, відзначив, що значна частина працівників відомства, крім основного місця роботи, була оформлена за сумісництвом у Науково-дослідний фінансовий інститут Міністерства та в комерційні структури, які укладали з ним договори без відпрацювання робочого часу за місцем оформлення.

Щодо КРУ, відзначив у листі до керівника уряду глава держави, то голова Контрольно-ревізійного управління Петро АНДРЄЄВ залучив низку компаній («Vision», «Соmеdy сlub – Україна», «Vi-di», «Reinford electroniks», «Рутенія», Київський ювелірний завод) для організації та проведення відомчого конкурсу краси. За його результатами зазначені комерційні структури вручили державним службовцям цінні подарунки. Отримання таких подарунків, вважає Президент, «може мати значний вплив» на результати перевірок працівниками КРУ цих структур відповідно до вимог чинного законодавства.

Крім того, Президент відзначив, що за даними Тендерної палати, після перевірок Головного КРУ на рахунки ТОВ «Аудиторська фірма «Капітал-Груп», засновником якого є дружина керівника Контрольно-ревізійного управління Тетяна АНДРЄЄВА, ряд державних підприємств (ДК «Хліб України», ДП «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон», ДХК «Артем» та ін.) перерахували понад 1,8 млн. грн. за надані аудиторські послуги.

Президент очікує інформації про результати службових розслідувань наведених фактів.