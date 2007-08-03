Повернення старого директора ЧСЗ дивно збіглося з програшем у суді

Директор економічних програм Центру досліджень корпоративних відносин Вячеслав БУТКО вважає, що поновлення Олександра САГАЙДАКОВА на посаді голови правління ВАТ ДАХК "Чорноморський суднобудівельний завод" (ЧСЗ, м. Миколаїв) могло бути інспіроване нинішніми власниками ЧСЗ, які програли позов Фонду держмайна.

Таку думку В.БУТКО висловив в інтерв`ю кореспонденту УНІАН.

"Підозру викликає той факт, що пан САГАЙДАКОВ, який працював з ЧУРКІНИМИ (брати ЧУРКІНИ контролюють ЧСЗ – УНІАН) до 2004 року, знову з`явився на заводі через тиждень після того, як Господарський суд Києва задовольнив позов ФДМ України про розірвання договору купівлі-продажу акцій ЧСЗ", – сказав він.

При цьому він додав, що “не виключено, що даний маневр покликаний «обнулити» зобов`язання ЧУРКІНИХ перед державою і дати їм можливість продовжити боротьбу за завод «з чистого аркуша», - заявив В.БУТКО.

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня за рішенням суду О.САГАЙДАКОВ поновлений на посаді голови правління ЧСЗ, він був звільнений в 2004 році.

Нагадаємо, що 26 липня 2007 року рішенням Господарського суду міста Києва задоволено позов Фонду держмайна України про розірвання договору купівлі-продажу акцій ЧСЗ.

Довідка УНІАН. 7 жовтня 2003 року 90,25% акцій ДАХК «Чорноморський суднобудівельний завод» було придбано ВАТ «Миколаївська малотоннажна верф» (нині ВАТ “Судмашпром”), яке контролюють бізнесмени Ігор і Олег ЧУРКІНИ.

Згодом Фонд держмайна України спробував через суд розірвати договір купівлі-продажу. Проте в грудні 2005 року Миколаївський господарський суд відмовив повністю в задоволенні позову на користь ФДМУ, а 24 жовтня 2006 року і Одеський апеляційний суд визнав договір купівлі-продажу дійсним.

14 березня 2007 року Вищий господарський суд України відхилив касаційну скаргу Фонду держмайна і залишив у силі рішення перших інстанцій, зокрема, Господарського суду Миколаївської області та Одеського апеляційного господарського суду, які підтвердили право власності ВАТ «Судмашпром» (раніше - ВАТ “Миколаївська малотоннажна верф”, контролюється братами ЧУРКІНИМИ - УНІАН) на 90,25% ВАТ «Чорноморський суднобудівельний завод».

ДАХК «Чорноморський суднобудівельний завод» спеціалізується на виробництві суден повною вантажопідйомністю до 105 тис. тонн, а також виробляє суднові казани, механізми і суднове устаткування. Основні ринки збуту - Україна, РФ, Греція, Естонія.