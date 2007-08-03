Фельдман: у Харкові з`явилася мода ”танцювати на кістках”

Народний депутат Верховної Ради України 5-го скликання, член БЮТ Олександр ФЕЛЬДМАН має намір судитися з мером Харкова Михайлом ДОБКІНИМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів про його реакцію на статтю М.ДОБКІНА "Антологія зради", в якій той звинувачує О.ФЕЛЬДМАНА в низці зрад.

«Я подаватиму до суду на пана ДОБКІНА в захист своєї честі й гідності", - сказав О.ФЕЛЬДМАН.

За його словами, через певний час «все стане на свої місця, люди розберуться». «В мене немає слів, якими я міг би прокоментувати цю статтю», - сказав О.ФЕЛЬДМАН. Він також зазначив, що у зв`язку з цим міг би запросити М.ДОБКІНА до дебатів у прямому ефірі щодо даної статті. «Але потім задався питанням: із ким? про що? Це нижче моєї гідності", - сказав він.

Коментуючи згадку в статті колишнього губернатора Харківської області Євгена Кушнарьова, О.ФЕЛЬДМАН зазначив, що сьогодні в Харкові з`явилася мода "танцювати на кістках". «У Євгена Петровича з`явилася така кількість друзів, товаришів по службі, соратників, що він би, напевно, дуже цьому здивувався. Свого часу ці соратники поливали його брудом. А сьогодні вони посилаються на нього за кожної слушної нагоди, користуються його ім`ям», - сказав він. При цьому О.ФЕЛЬДМАН додав, що така поведінка є "непорядною, підлою й низькою".