Наступного року столичні музеї залишаться взагалі без охорони?

На охорону музеїв Києва в попередньому проекті бюджету Києва на 2012 рік грошей не передбачено.

Про це стало відомо під час спеціального засідання комісії Київради з питань культури та туризму присвяченого розгляду пропозицій до бюджету м. Києва 2012 р., повідомив УНІАН голова комісії Олександр БРИГИНЕЦЬ.

Він зазначив, що для охорони музеїв у 2012 році необхідно 8,5 млн. грн., з них 4 млн. грн. - на охорону історико-архітектурної пам’ятки-музею «Київська фортеця».

«Питання охорони київських музеїв давно перезріло: вже настав час поставити питання руба – або місто знаходить гроші на належну охорону музеїв державною охоронною службою, або офіційно знімає з себе відповідальність за безцінні експонати і передає ці музеї до державної власності», - наголосив О.БРИГИНЕЦЬ.

Депутат вважає, що компромісом може бути виділення спеціальної субвенції з державного бюджету виключно на охорону музеїв, оскільки експонати є державною власністю.

«Київська влада не хоче віддавати музеї, але знайти гроші чи, принаймні, випросити їх у держави чиновники не можуть. Влада не має права так халатно ставитись до культурно-історичного надбання нації та ігнорувати питання охорони київських муніципальних музеїв. Але парадокс полягає в тому, що їй байдужа доля музеїв та безцінних експонатів», - зазначив О.БРИГИНЕЦЬ.

Депутат побоюється повторення ситуації, коли працівники київських музеїв змушені були закривати сховища реліквій та чергувати ночами через борги із зарплати державним охоронцям.

Нагадаємо, кілька років тому з усіх 12-ти столичних музеїв, якими керує КМДА, зняли державну охорону через заборгованість по зарплаті, яка тоді становила 1,812 млн. гривень.