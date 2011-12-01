У Попова запевняють, що комунальні служби Києва готові до зими

Дорожні та комунальні служби Києва готові до зими і до роботи в складних погодних умовах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це свідчать результати перевірки, проведеної головами районів за дорученням першого заступника голови КМДА Олександра МАЗУРЧАКА.

Зокрема, райони звітували про те, що піщано-соляну суміш заготовлено в достатній кількості, полагоджено снігоприбиральну техніку.

«Одразу після того, як Олександр ПОПОВ очолив КМДА, він поставив відповідним службам завдання щороку покращувати готовність до зимового сезону. Можу з відповідальністю констатувати: завдання і минулого, і цього року виконано», – зазначив О.МАЗУРЧАК.

Перший заступник голови КМДА нагадав також, що цієї осені для оперативної ліквідації аварійних ситуацій у столиці вперше створено групу швидкого реагування. Це дозволить скоротити термін виконання аварійних робіт з двох діб до 8-10 годин, зазначив він.