У Києві горить пологовий будинок

Сьогодні вдень у Києві в Залізничному пологовому будинку, який знаходиться на Повітрофлотському проспекті, 9, сталася пожежа.

Як повідомили УНІАН у столичному Управлінні МНС, за попередньою інформацією, полум’я виникло на першому поверсі.

Наразі на місці працюють пожежні підрозділи.

Інформацію про площу вогню та причини пожежі в управлінні поки що не мають.