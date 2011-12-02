Карпачова: зловживання правом на арешт стало системною проблемою

Уповноважений Верховної Ради України Ніна КАРПАЧОВА констатує, що в Україні системною проблемою залишається зловживання правом на арешт правоохоронними органами і суддями.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Уповноваженого з прав людини, про це Н.КАРПАЧОВА сказала під час зустрічі з головою Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (ЄКЗК) Летіфом ГУСЕЙНОВИМ.

«Системною проблемою залишається зловживання правом на арешт правоохоронними органами і суддями», - сказала Н.КАРПАЧОВА.

За її словами, за кількістю ув’язнених у розрахунку на 100 тис. населення Україна посідає третє місце серед країн-членів Ради Європи. Через це в першу чергу гострою залишається проблема, пов’язана з переповненням слідчих ізоляторів.

Н.КАРПАЧОВА повідомила, що з початку своєї діяльності вона та співробітники її Секретаріату провели у місцях позбавлення волі понад два з половиною роки, здійснюючи контроль за станом дотримання прав ув’язнених та розглядаючи їхні скарги.

Вона зазначила, що за результатами моніторингу можна зробити висновок про позитивні зміни у ставленні до цих людей з боку персоналу слідчих ізоляторів. Крім того, є певні зрушення й у питанні поліпшення умов тримання, зокрема в ІТТ системи Міністерства внутрішніх справ України.

Л.ГУСЕЙНОВ у свою чергу зазначив, що Комітет отримує велику кількість скарг з України про неналежне поводження правоохоронних органів із громадянами, що іноді межує із застосуванням тортур, а також про відсутність ефективного розслідування таких скарг. При цьому він наголосив, що деякі важливі рекомендації щодо поліпшення становища, які містяться у доповідях Комітету за результатами перевірок у 2007 та 2009 роках, досі залишилися невиконаними українською владою.