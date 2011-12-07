Ціни на котеджі під Києвом (по районах)

Середня вартість індивідуальних будинків (котеджів) у київському регіоні у листопаді 2011 року знизилася на 0,72% (7 дол.) – до 959 дол. за 1 кв. м.

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, у Києві вартість індивідуальних будинків за цей період зросла на 0,72% (10 дол.) – до 1 401 дол./кв. м.

При цьому, в області найдешевшим залишався Сквирський район із середнім показником 222 дол./кв. м, найдорожчим – Обухівський район, де середня ціна продажу становила 1 369 дол./кв. м.

За даними компанії, у листопаді ц.р. зниження вартості котеджів зафіксовано в Києво-Святошинському районі – на 1,09% (15 дол.) – до 1 359 дол./кв. м, Вишгородському – на 1,68% (16 дол.) – до 939 дол./кв. м, Васильківському – на 0,11% (1 дол.) – до 940 дол./кв. м, Бородянському – на 2,14% (19 дол.) – до 867 дол./кв. м, Кагарлицькому – на 0,79% (5 дол.) – до 630 дол./кв. м, Білоцерківському – на 0,20% (1 дол.) – до 507 дол./кв. м, Переяслав-Хмельницькому – на 0,48% (2 дол.) – до 416 дол./кв. м, Рокитнянському – на 1,55% (6 дол.) – до 382 дол./кв. м, Богуславському – на 0,55% (2 дол.) – до 359 дол./кв. м, Іванківському – на 1,45% (5 дол.) – до 339 дол./кв. м, Обухівському – на 0,94% (13 дол.) – до 1 369 дол./кв. м, Бориспільському – на 1,14% (15 дол.) – до 1 302 дол./кв. м, Яготинському районі – на 0,84% (3 дол.) – до 353 дол./кв. м.

При цьому, зростання вартості домоволодіння спостерігалося у Макарівському районі – на 0,10% (1 дол.) – до 1 028 дол./кв. м, Броварському – на 0,11% (1 дол.) – до 945 дол./кв. м, Таращанському – на 1,48% (4 дол.) – до 275 дол./кв.м, Сквирському – на 1,83% (4 дол.) – до 222 дол./кв. м, Баришівському – на 0,84% (4 дол.) – до 482 дол./кв. м, Згурівському районі – на 2,07% (8 дол.) – до 394 дол./кв. м, Миронівському – на 0,22% (1 дол.) – до 452 дол./кв. м.

Водночас, стабілізація вартості житла відбулася у Фастівському районі – на рівні 507 дол./кв. м.

Довідка УНІАН. Вартість 1 кв. м котеджів включає вартість землі (присадибної ділянки) і будинку (котеджні селища не беруть участі в аналізі).