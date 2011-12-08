Експерт вмовляє, що газовий консорціум треба створити хоча б з Москвою

Директор Київького центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ вважає, що Україна прогавила можливість створення тристороннього консорціуму з управління українською газотранспортною системою.

Таку думку він висловив під час круглого столу "Україно-російські відносини: найближча перспектива" в Інституті Горшеніна.

На думку політолога, такий консорціум на вигідних умовах можна було створити до моменту, поки не було запущено "Північний потік".

Як вважає М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ, створення "Південного потоку" є ще небезпечнішим для України, оскільки тоді «наша труба буде потрібна тільки нашій країні. І тоді Європа не вступиться за Україну, якщо Росія перекриє нам газ, оскільки Європа отримуватиме газ по «Північному» та «Південному» потоках».

На думку М.ПОГРЕБИНСЬКОГО, якби два роки тому Україна створила консорціум, то ніхто б не будував труби в обхід.

Він переконаний, що до кінця року обов`язково необхідно створювати газотранспортний консорціум з Росією, щоб остаточно не втратити свої позиції як транзитера.

Політолог висловив переконання, що до кінця року така угода буде підписана, і закликав "націоналістичні сили" України не називати таку угоду здачею національних інтересів.