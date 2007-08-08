Ціна продажу ОПЗ залежатиме від складу учасників

Остаточна ціна продажу ВАТ «Одеський припортовий завод» залежатиме від складу учасників приватизаційного аукціону. Так прокоментував УНІАН плани уряду з приватизації ОПЗ, зокрема заявлену стартову ціну пакета, що приватизується, в розмірі 2,5 млрд. грн., аналітик інвестиційного банку Concorde Capital Володимир НЕСТЕРЕНКО.

Аналітик також зазначив, що ціна продажу пакета акцій ОПЗ, що приватизується, може виявитися меншою, ніж його стартова ціна

«Сьогодні важко говорити про те, яка саме буде ціна продажу ОПЗ, оскільки для різних потенційних покупців вартість цього активу різна, залежно від синергетичного ефекту, який вони розраховують одержати, купуючи дане підприємство», - сказав В.НЕСТЕРЕНКО.

У той же час він не виключив, що при реалізації ОПЗ можливе повторення ситуації, аналогічної продажу міноритарних пакетів акцій «Укртелекому», коли через високу початкову ціну реалізовуваних акцій потенційні інвестори просто відмовляються брати участь у торгах. У такому разі, на думку аналітика, стартова ціна реалізовуваного пакета акцій ОПЗ можливо буде понижена. «Все залежатиме від того, хто вирішить взяти участь у приватизації цього підприємства», - зазначив В.НЕСТЕРЕНКО.

Серед потенційних покупців ОПЗ аналітик назвав «УкрГаз-Енерго», російські хімічні, а також великі західні компанії.

Як повідомляв УНІАН, голова Фонду державного майна України Валентина СЕМЕНЮК сьогодні повідомила, що Кабінет Міністрів на своєму сьогоднішньому засіданні затвердив умови приватизації ВАТ «Одеський припортовий завод».

За її інформацією, стартова ціна підприємства становить 2,5 млрд. грн.

Продаж пакета, повідомила В.СЕМЕНЮК, намічено на перші числа жовтня.

Вона також повідомила, що продаж ОПЗ проходитиме за таким же принципом, як продавалася «Криворіжсталь», - конкурс буде відкритим.

Довідка УНІАН. ВАТ «Одеський припортовий завод» - другий за величиною виробник аміаку і карбаміду й третій - із випуску азотних добрив в Україні, спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить із країн СНД на експорт.

Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг із прийому, охолодження й перевантаження аміаку.

Останні три роки близько 88% виробленої заводом продукції експортується: аміак - до Бельгії, США і Франції, карбамід - до Швейцарії, Бельгії, США і Німеччини.

100% пакет акцій ВАТ перебуває в управлінні Фонду держмайна.