Акциз на бензин може зрости до 200 євро

Міністерство інфраструктури України направило в Кабінет міністрів України законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України», в якому, зокрема, пропонує збільшити акцизний збір на нафтопродукти.

Про це йдеться в проекті закону, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Найрадикальніше пропонується підвищити акцизний збір на дизельне пальне. Так, акцизний збір на найпоширенішу марку дизпального класу Євро-4, на яку припадає близько 70% ринку України, Мінінфраструктури пропонує підвищити більш ніж у 2 рази – до 100 євро за тонну.

Одночасно міністерство пропонує відмовитися від діючої диференційованої шкали акцизного збору на дизельне пальне залежно від його якості.

Що стосується бензину, то акцизний збір на нього Мінінфраструктури пропонує підвищити на 10%, або до 200 євро за тонну.

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроекту, запропоноване зростання акцизів на нафтопродукти дозволить в 2012 р. додатково одержати 3,35 млрд. грн. до бюджету, що буде використано для збільшення фінансування автодорожнього комплексу України.

Як повідомляв УНІАН, у вересні Мінінфраструктури вже пропонувало підвищити ставки акцизного збору на бензини до 200 євро за тонну і на дизельне пальне до 120 євро за тонну і уніфікувати акцизи на дизпальне. Тоді проти уніфікації ставок акцизного збору виступила Американська торгова палата в Україні (АТПУ).